دوري أبطال أوروبا: نتيجة جيدة – لوكمان يعلق على فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة

أعرب جناح منتخب نيجيريا، أديمولا لوكمان، عن سعادته بفوز أتلتيكو مدريد 2-0 على برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



سدد جوليان ألفاريز الركلة الحرة بنجاح، وضاعف ألكسندر سورلوث تقدم فريقه قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة ليمنح أتلتيكو فرصة قوية للوصول إلى الدور نصف النهائي.



وصل فريق دييغو سيميوني، الذي لم يفز بالبطولة قط، إلى نهائيات عامي 2014 و2016 لكنه خسر أمام منافسه ريال مدريد في كلتا المناسبتين.



وفي رد فعله بعد المباراة، قال اللاعب الدولي النيجيري في محادثة مع تي ان تي الرياضيةوأشاد بأداء الفريق ضد برشلونة في ملعب كامب نو.

"لقد كانت نتيجة جيدة، وأداء الفريق رائع، وخاصة عدم تلقي أي هدف هنا. هذا يدل على العمل الذي قام به الجميع وعلى روح الفريق الواحد."



"إذا كنت تقول ذلك. كما تعلم، كان تسجيل الهدف بعد طرد أحد لاعبيهم أمراً بالغ الأهمية. كانت الركلة الحرة رائعة من جوليان (ألفاريز)، وكان توقيت هدف أليكس (ألكسندر سورلوث) في الشوط الثاني جيداً أيضاً."



"إنهم فريقٌ قويٌّ بلا شك، ويضعونك في مواقف صعبة. لحظاتٌ عصيبة، لكننا تكاتفنا. ستكون مباراةً صعبةً للغاية، ونحن ندرك ذلك. سنحافظ على هدوئنا، وسنتعامل مع كل مباراةٍ على حدة."



"لقد كان الأمر لطيفاً، بل كان رائعاً في الواقع، أتمنى أن يستمر كذلك."



أقصى أتلتيكو مدريد برشلونة من كأس الملك في الدور نصف النهائي في مارس، وكانت هذه هي المباراة الثانية من أصل ثلاث مباريات بين الفريقين في غضون أسبوعين.

