دوري أبطال أوروبا: كين يقود بايرن للفوز على ريال مدريد، وأرسنال ينتزع فوزًا متأخرًا على سبورتينغ لشبونة

سجل هاري كين هدفاً ليقود بايرن ميونيخ للفوز على ريال مدريد 2-1 في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو مساء الثلاثاء.

منح اللاعب الدولي الكولومبي لويس دياز التقدم لبايرن ميونخ قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

ضاعف كين تقدم عمالقة الدوري الألماني بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت في نفس اليوم، فاز أرسنال على سبورتينغ لشبونة 1-0 في البرتغال.

سجل البديل كاي هافرتز هدفاً في الوقت بدل الضائع ليمنح فريق أرسنال الأفضلية قبل مباراة الإياب.

بدا أن المباراة تتجه نحو التعادل السلبي قبل أن يستغل هافرتز تمريرة غابرييل مارتينيلي ليسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

كان على أرسنال أن يشكر ديفيد رايا على قيامه بعدد من التصديات الحاسمة في المباراة.



