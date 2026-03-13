دوري أبطال أوروبا: لينيكر ينتقد قرار تقنية الفيديو المساعد بإلغاء هدف أوسيمين ضد ليفربول

انتقد أسطورة إنجلترا غاري لينيكر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لإلغائها هدف مهاجم النسور الخضراء فيكتور أوسيمين ضد ليفربول في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.



يذكر أن غلطة سراي هزم ليفربول 1-0 بفضل هدف ماريو ليمينا في الدقيقة السابعة من المباراة.



ومع ذلك، اعتقد اللاعب الدولي النيجيري أنه سجل الهدف الثاني لغلطة سراي، لكن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) ألغت الهدف بداعي التسلل الذي حدث في بداية الهجمة.



وفي معرض تعليقه على هذا التطور، قال لينيكر: بودكاست "الباقي هو كرة القدم"ووصف قرار تقنية الفيديو المساعد (VAR) بإلغاء هدف فيكتور أوسيمين ضد ليفربول بأنه "عبثي" و"قرار فظيع للغاية".

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير من ييلماز، متسائلاً عن جدوى استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).



لقد شاهدت اللقطة 50 مرة، وهي سخيفة. لم يكن هناك أي تأثير [من يلماز]. إنه قرار كارثي بكل معنى الكلمة، وقد تجاهله حكم الفيديو المساعد.



لم يكن هناك أي تدخل على الإطلاق. وكان اللاعب الخطأ أيضاً. لقد أخطأوا تماماً. لقد راجعت الأمر ألف مرة.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ليفربول 1.3 1xBet X تعادل 6.44 1xBet غلطة سراي 10.6 1xBet

"لم يكن هناك أي احتكاك، كما أنه لم يكن ذلك اللاعب الذي اخترق الدفاع. لم يكن له أي تأثير على المباراة على الإطلاق."



