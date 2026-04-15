دوري أبطال أوروبا: لوكمان يعلن جاهزية أتلتيكو مدريد لأي خصم

يقول أديمولا لوكمان إن أتلتيكو مدريد مستعد لأي خصم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حجز الفريق الأحمر والأبيض مكانه في الدور نصف النهائي بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

سيواجه فريق دييغو سيميوني الفائز من مباراة ربع النهائي بين أرسنال وسبورتينغ لشبونة في الجولة القادمة.

كان أرسنال متقدماً بفارق ضئيل 1-0 قبل مباراة الإياب ضد سبورتينغ لشبونة.

حقق فريق أرسنال فوزاً ساحقاً على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0 خلال دور المجموعات.

لكن لوكمان قال إنهم لا يخشون أي خصم

"فريق قوي آخر، فريق من الطراز الرفيع"، هكذا وصف الجناح فريق ميكيل أرتيتا.

"عندما تصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن أي خصم ستواجهه سيكون خصماً عنيداً. إنها مناسبة كبيرة ونحن نتطلع إليها بشوق كبير."



