دوري أبطال أوروبا: لوكمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على برشلونة 2-0 في كامب نو، بينما يتغلب باريس سان جيرمان على ليفربول

شارك أديمولا لوكمان مع أتلتيكو مدريد الذي هزم برشلونة الذي لعب بعشرة لاعبين بنتيجة 2-0 في ملعب كامب نو، في مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا.

كان لوكمان ضمن التشكيلة الأساسية قبل أن يخرج في الدقيقة الستين، حيث منحت أهداف جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث أتلتيكو تقدماً كبيراً على برشلونة.

كان متصدرو الدوري الإسباني متقدمين في المباراة الإسبانية الخالصة على ملعب كامب نو قبل أن يُطرد باو كوبارسي بسبب عرقلته لجوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد، الذي كان في طريقه إلى المرمى.

سدد ألفاريز الركلة الحرة بقوة في المرمى، وضاعف سورلوث تقدم فريقه قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة ليمنح أتلتيكو فرصة قوية للوصول إلى الدور نصف النهائي.

يحتاج برشلونة، الذي وصل إلى نصف النهائي الموسم الماضي، إلى تحقيق عودة قوية يوم الثلاثاء المقبل في مدريد إذا أراد أن يحظى بفرصة رفع الكأس التي فاز بها آخر مرة في عام 2015.

أقصى أتلتيكو مدريد برشلونة من كأس الملك في الدور نصف النهائي في مارس، وكانت هذه هي المباراة الثانية من بين ثلاث مباريات جمعت الفريقين في غضون أسبوعين.

وفي مباراة ربع النهائي الأخرى، حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب فوزاً بنتيجة 2-0 على ليفربول المتعثر.

سجل كل من ديزير دو وكفيشا كفاراتسخيليا هدفي باريس سان جيرمان، اللذين تسببا في إقصاء ليفربول من البطولة في الموسم الماضي.

بقلم جيمس أغبيريبي



