دوري أبطال أوروبا: لوكمان في مباراة أتلتيكو مدريد ضد توتنهام

شارك أديمولا لوكمان في المباراة التي فاز فيها أتلتيكو مدريد على توتنهام هوتسبير بنتيجة 5-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب متروبوليتانو مساء الثلاثاء.

كانت هذه هي المشاركة الثالثة للوكمان مع الفريق الإسباني العملاق في البطولة بعد انضمامه من أتالانتا الشهر الماضي.

سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة واحدة لفريق دييغو سيميوني.

تم استبدال اللاعب النيجيري الدولي ببابلو باريوس في الدقيقة 69.

سجل جوليان ألفاريز هدفين لأتلتيكو مدريد، كما سجل ماركوس يورينتي وأنطوان جريزمان وروبن لو نورمان أهدافاً أيضاً.

سجل بيدرو بورو ودومينيك سولانكي هدفي توتنهام في المباراة.

ستقام مباراة الإياب على ملعب توتنهام يوم الثلاثاء المقبل.



