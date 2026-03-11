دوري أبطال أوروبا: لوكمان يعلق على فوز أتلتيكو مدريد على توتنهام

احتفل أديمولا لوكمان بفوز أتلتيكو مدريد على توتنهام هوتسبير. Completesports.com التقارير.

تغلب العملاق الإسباني على فريق إيغور تودور بنتيجة 5-2 في مباراتهما ضمن دوري أبطال أوروبا على ملعب متروبوليتانو مساء الثلاثاء.

سجل جوليان ألفاريز هدفين لأتلتيكو مدريد، كما سجل ماركوس يورينتي وأنطوان جريزمان وروبن لو نورمان أهدافاً أيضاً.

شارك لوكمان في المباراة لمدة 69 دقيقة قبل أن يتم استبداله ببابلو باريوس.

توجه اللاعب النيجيري الدولي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بالفوز.

كتب الجناح على X: "ليالي دوري أبطال أوروبا في ملعب متروبوليتانو على طريقة أتلتيكو!! 🤍❤️".

سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة واحدة في ثلاث مباريات مع أتلتيكو مدريد في هذه البطولة.



