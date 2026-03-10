دوري أبطال أوروبا: لوكمان جاهز لاختبار توتنهام هوتسبير

سيسعى أديمولا لوكمان إلى مواصلة تألقه مع أتلتيكو مدريد عندما يواجه توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا.

سيستضيف العملاق الإسباني فريق إيغور تودور على ملعب متروبوليتانو في مباراة الذهاب من دور الـ16 يوم الثلاثاء.

كان لوكمان في حالة رائعة منذ انضمامه إلى أتلتيكو مدريد قادماً من أتالانتا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

سجل اللاعب الدولي النيجيري أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات في جميع المسابقات مع فريق دييغو سيميوني.

لعب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً دوراً حاسماً في فوز أتلتيكو مدريد على كلوب بروج بنتيجة 7-4 في مجموع المباراتين في الأدوار الإقصائية.

سجل لوكمان هدفاً في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 3-3.

سجل الجناح، الذي بدأ مباراة الإياب على مقاعد البدلاء، تمريرة حاسمة.

يدخل أتلتيكو المباراة وهو في حالة رائعة بعد فوزه في أربع من آخر خمس مباريات.

بقلم أديبوي أموسو





