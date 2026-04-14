دوري أبطال أوروبا: لوكمان يسجل هدفاً ليقود أتلتيكو مدريد للفوز على برشلونة والتأهل إلى نصف النهائي

سجل أديمولا لوكمان هدفاً ليضمن أتلتيكو مدريد مكاناً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

كان برشلونة يسعى للتغلب على خسارته 2-0 في مباراة الذهاب، وسجل هدفين مبكرين في المباراة.

منح لامين يامال فريق هانسي فليك التقدم بعد أربع دقائق، وقدم فيران توريس التمريرة الحاسمة.

سجل توريس الهدف الثاني لفريق بلاوغورانا بعد بضع دقائق.

سجل لوكمان هدفاً ثالثاً مهماً لأتلتيكو في المباراة ليحسم الفوز لفريق دييغو سيميوني.

تم استبدال الجناح بنيكو غونزاليس في الدقيقة 66.

في ملعب أنفيلد، فاز حامل اللقب باريس سان جيرمان على ليفربول بنتيجة 2-0.

سجل عثمان ديمبيلي ثنائية لعمالقة الدوري الفرنسي.

تأهل فريق لويس إنريكي إلى الدور نصف النهائي بنتيجة إجمالية 4-0.

بقلم أديبوي أموسو




