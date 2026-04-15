دوري أبطال أوروبا: لوكمان لا يزال لديه المزيد ليقدمه لأتلتيكو مدريد - سيميوني

يعتقد دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن أديمولا لوكمان لا يزال لديه المزيد ليقدمه للفريق مع استمراره في ترك بصمته.

تألق اللاعب النيجيري الدولي في خسارة أتلتيكو مدريد 2-1 أمام برشلونة في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء

أثبت هدف لوكمان في الدقيقة 31 أنه حاسم حيث فاز فريق روخيبلانكوس بالمباراة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

أبدى سيميوني إعجابه الشديد بالتقدم الذي أحرزه اللاعب الذي تعاقد معه في يناير.

سيميوني يشيد بلوكمان

"إنه يتطور، ويتطور كثيراً دفاعياً، مما يجعله أكثر أهمية للفريق"، هكذا قال اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق بعد المباراة.

"إنه شجاع وقد تحمل المزيد من مسؤوليات الفريق."

"إنه رائع هجومياً، وجيد جداً في المواجهات الفردية."

نريد منه المزيد، ولديه المزيد ليقدمه.

سجل لوكمان ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات مع أتلتيكو مدريد.

بقلم أديبوي أموسو



