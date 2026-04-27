دوري أبطال أوروبا: لا يوجد فريق أفضل منا - إنريكي يتحدث قبل مباراة نصف النهائي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

أكد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، يوم الاثنين، أنه لا يوجد فريق في أوروبا يمكنه الادعاء بأنه أفضل من فريقه في الوقت الحالي، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الفرنسي العملاق لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حسبما أفادت قناة فرانس 24.

"هذان هما أفضل فريقين في أوروبا، حتى لو كان أرسنال قد قدم موسمًا رائعًا أيضًا"، هكذا صرح المدرب الإسباني للصحفيين عشية مباراة الذهاب في نصف النهائي على ملعب بارك دي برانس.

"من حيث الثبات، ربما يكون بايرن متفوقًا علينا قليلًا. لكننا أثبتنا أنه لا يوجد فريق أفضل منا."

وصل باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي للموسم الثالث على التوالي منذ أن أصبح لويس إنريكي مدربًا في عام 2023، ويأمل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بالكأس لأول مرة في الموسم الماضي.

لقد وصلوا إلى هذه المرحلة بفوزهم على تشيلسي وليفربول في الجولتين الأخيرتين.

"إنه لمن دواعي سروري حقاً، وهو أمر مستحق. يجب أن تكون طموحاً للوصول إلى هذه المرحلة، وأعتقد أننا كذلك. ما زلنا نرغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك بقليل"، هكذا قال لويس إنريكي.

التقى باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ثلاث مرات منذ بداية الموسم الماضي: فاز الألمان 1-0 على أرضهم في مرحلة الدوري في نوفمبر 2024، وانتصر الباريسيون 2-0 في ربع نهائي كأس العالم للأندية في يوليو الماضي في الولايات المتحدة، لكن بايرن ميونخ فاز 2-1 في باريس في مرحلة الدوري في نوفمبر.

وقد سادت مخاوف في معسكر باريس سان جيرمان بشأن لياقة فيتينيا بعد أن غاب صانع الألعاب البرتغالي عن آخر مباراتين لفريقه بسبب الإصابة.

لكن عودته إلى التدريبات يوم الاثنين شكلت دفعة قوية للأبطال المدافعين عن اللقب.

وقال المدرب: "الجميع جاهز"، وشهد أيضاً مشاركة لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز أساسياً لأول مرة منذ ثلاثة أشهر بعد الإصابة في نهاية الأسبوع الماضي عندما فاز باريس سان جيرمان على أنجيه 3-0 في الدوري الفرنسي.



