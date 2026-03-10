دوري أبطال أوروبا: أوسيمين قادر على تسجيل الأهداف بطرق متعددة – مركز متقدم

وصف آرني سلوت، مدرب ليفربول، مهاجم منتخب نيجيريا فيكتور أوسيمين بأنه لاعب قادر على تسجيل الأهداف بطرق متعددة.



أعلن التكتيكي الهولندي ذلك في مقابلة مع موقع ليفربول الرسمي، وذلك قبل مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي على ملعب علي سامي ين.



تذكر أن هدف أوسيمين هو الذي حسم المباراة في اللقاء السابق الأخير ضد فريق الريدز.

اقرأ أيضا:دوري أبطال أوروبا: أوسيمين يتطلع إلى رقم قياسي جديد مع استضافة غلطة سراي لليفربول



ومع ذلك، أشار سلوت أيضًا إلى أن فريق جالياساراي يمتلك تهديدًا أكبر في الهجوم من اللاعب الدولي النيجيري.



أعتقد أن غلطة سراي يمتلك العديد من الأسلحة، لكن الهجمات المرتدة بالتأكيد أحدها. بالطبع، أول من يتبادر إلى الذهن هو [فيكتور] أوسيمين، وهو أيضاً مهاجم رائع داخل منطقة الجزاء، ويستطيع التسجيل من الكرات العرضية، وبطرق متعددة، ولكنه بالتأكيد يشكل تهديداً كبيراً في الهجمات المرتدة أيضاً.



"لكن لديهم أكثر من أوسيمين في خط هجومهم الثلاثي يتمتعون بالسرعة. في المباراة الأخيرة التي واجهناهم فيها، كان [باريس ألبير] يلماز أسرع منا مرتين، حيث كان يتجه نحو حارس المرمى في الشوط الأول."



