دوري أبطال أوروبا: نيكول يحذر ليفربول: أوسيمين قادر على حسم المباراة بسحرٍ بسيط وتألقٍ باهر.

حذر أسطورة ليفربول ستيف نيكول فريق الريدز من أن مهاجم النسور الخضراء فيكتور أوسيمين قادر على حسم المباراة بسحر وتألق بسيطين.



وقد صرح بذلك قبل مباراة الإياب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.



تذكر أن ليفربول خسر مباراة الذهاب 1-0 الأسبوع الماضي وسيكون متلهفاً لتقديم أداء قوي.

تحدث مع ESPNصرح نيكول، الذي لم يكن راضياً عن تعادل الفريق 1-1 ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، بأن أوسيمين سيكون كابوساً كبيراً لدفاع الريدز.



"لقد استسلم ليفربول للتو أمام أسوأ فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا."



"وهم متأخرون بهدف واحد مقابل لا شيء أمام غلطة سراي، الذي يمتلك مهاجماً هو أوسيمين، الذي يستطيع الفوز بأي مباراة بمفرده بلمسة سحرية بسيطة وتألق."



"لا أفهم كيف يمكن أن يكون ليفربول المرشح الأوفر حظاً للفوز بعد ما رأيناه في نهاية الأسبوع."

