دوري أبطال أوروبا: أوسيمين واثق من قدرة غلطة سراي على الفوز على ليفربول في أنفيلد

أفادت التقارير أن فيكتور أوسيمين متفائل بإمكانية فوز غلطة سراي على ليفربول في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل. Completesports.com.

فاز فريق الأصفر والأحمر في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0.

قدّم أوسيمين التمريرة الحاسمة للهدف الذي سجله ماريو ليمينا في الدقيقة السابعة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

غلطة سراي تريد ضعف العدد

يثق اللاعب الدولي النيجيري بقدرتهم على حجز مكان في ربع النهائي.

"لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا للغاية اليوم. أعتقد أننا قادرون على إلحاق الضرر بليفربول في مباراة الإياب. لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا حتى الآن"، هذا ما نُقل عن أوسيمين. الموقع الرسمي لنادي جالطة سراي.

كشف مشجعو غلطة سراي عن لافتة قبل انطلاق المباراة تصور أوسيمين إلى جانب ابنته ووالدته الراحلة.

حمل العمل الفني رسالة مؤثرة: "نحن عائلة، والعائلة هي كل شيء".

ليلة مؤثرة لأوسيمين

اعترف الشاب البالغ من العمر 27 عاماً بأن اللحظة كانت مؤثرة للغاية بالنسبة له.

وأضاف أوسيمين: "لقد كنت سعيداً للغاية منذ وصولي مرتدياً هذا القميص. هذا القميص مميز جداً. أردت أن أبذل قصارى جهدي من أجل هؤلاء المشجعين".

"أشعر بمشاعر مختلفة تماماً هنا. فقدت والدتي في سن مبكرة، وقد أسعدني المشجعون كثيراً اليوم. لهذا السبب الأمر مهم جداً بالنسبة لي. نحن عائلة واحدة مع مشجعي غلطة سراي."

بقلم أديبوي أموسو






