دوري أبطال أوروبا: أوسيمين يتطلع إلى رقم قياسي جديد مع استضافة غلطة سراي لليفربول

سيسعى فيكتور أوسيمين إلى معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا من قبل لاعب من نادٍ تركي عندما يواجه غلطة سراي ليفربول مساء الثلاثاء.

سيستضيف غلطة سراي مباراة الذهاب من دور الـ16 على ملعب رامز بارك.

يحمل اللاعب الدولي التركي السابق بوراك يلماز الرقم القياسي حالياً (ثمانية).

حقق يلماز هذا الإنجاز الرائع خلال موسم 2012/13.

سجل أوسيمين سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بعد أن لعب دوراً حاسماً في فوز غلطة سراي على يوفنتوس في جولة التصفيات، سيعتمد المدرب أوكان بوروك على اللاعب الدولي النيجيري لمساعدة فريقه على تحقيق أفضلية مريحة في مباراة الذهاب.

يتمتع الفريق الأصفر والأحمر بسجل حافل بالإنجازات على أرضه في المسابقات الأوروبية.

لم يخسر غلطة سراي سوى مباراتين من أصل 22 مباراة خاضها على أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا (13 فوزًا، 7 تعادلات)، ولم يخسر أمام أي منافس منذ ذلك الحين.

الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد (0-1) في أكتوبر 1973 (6 انتصارات، 4 تعادلات).



