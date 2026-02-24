دوري أبطال أوروبا: أوسيمين يعود إلى التدريبات استعداداً لمباراة الإياب بين غلطة سراي ويوفنتوس

أفادت التقارير أن فيكتور أوسيمين مرشح للمشاركة أمام يوفنتوس بعد عودته إلى التدريبات عقب تعافيه من إصابة طفيفة في الركبة. Completesports.com.

تم استبعاد أوسيمين من تشكيلة غلطة سراي في المباراة التي خسرها الفريق 2-0 أمام قونيا سبور يوم السبت الماضي كإجراء احترازي.

لكن المهاجم القوي عاد إلى التدريبات مع زملائه في الفريق يوم الاثنين.

قدم نادي غلطة سراي تحديثاً حول استعداداته للمباراة ضد يوفنتوس.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء باستخدام الكرة، ثم تلتها تمارين تمرير بخمسة لاعبين ضد لاعب واحد في أربع مجموعات. واختتم التدريب، بقيادة مدربنا الرئيسي أوكان بوروك، بمباراة تجريبية. أعلن النادي.

"بينما كان فيكتور أوسيمين يعمل مع الفريق، واصل فريقنا تدريباته مع جميع اللاعبين."

يستضيف يوفنتوس فريق غلطة سراي في تورينو مساء الأربعاء.

فاز غلطة سراي في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2، وقدم أوسيمين تمريرتين حاسمتين.

بقلم أديبوي أموسو



