قرعة دوري أبطال أوروبا: أوسيمين يواجه ليفربول، ولوكمان يواجه توتنهام هوتسبير

سيواجه فريق غلطة سراي بقيادة فيكتور أوسيمين فريق ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بحسب التقارير. Completesports.com.

أُجريت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون يوم الجمعة.

سيلتقي غلطة سراي مع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى هذا الموسم بعد فوزه 1-0 في سبتمبر.

أبهر أوسيمين الجميع في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سجل سبعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

سيخوض أتلتيكو مدريد بقيادة أديمولا لوكمان مباراة ضد نادٍ آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو توتنهام هوتسبير، للتأهل إلى ربع النهائي.

التقى أتلتيكو مدريد وتوتنهام آخر مرة في عام 1963 في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

سيواجه فريق باير ليفركوزن بقيادة ناثان تيلا فريق أرسنال.

لم يخسر فريق أرسنال أي مباراة في هذه البطولة هذا الموسم.

سيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان فريق تشيلسي.

تغلب تشيلسي على عمالقة الدوري الفرنسي بنتيجة 3-0 في نهائي كأس العالم للأندية في يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيواجه ريال مدريد، حامل اللقب عدة مرات، فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا.

وقد أوقعت القرعة الناديين في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي.

المباريات كاملة

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

جالطة سراي ضد ليفربول

نيوكاسل ضد برشلونة

أتلتيكو مدريد ضد توتنهام

أتالانتا ضد بايرن ميونخ

ليفركوزن ضد أرسنال

بودو / غليميت ضد سبورتينغ لشبونة

بقلم أديبوي أموسو



