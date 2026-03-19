دوري أبطال أوروبا: غياب أوسيمين ساعد ليفربول على الفوز على غلطة سراي - فاصل

أقرّ آرني سلوت، مدرب ليفربول، بأن إصابة فيكتور أوسيمين أفادت فريقه في نهاية المطاف. Completesports.com التقارير.

حقق فريق ليفربول فوزاً ساحقاً على غلطة سراي بنتيجة 4-0 في مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد مساء الأربعاء.

تأهل ليفربول إلى ربع النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

تم استبدال أوسيمين في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة.



اعترف سلوت بأن إصابة المهاجم المبكرة سهّلت على الريدز الفوز على غلطة سراي.

فتحة على أوسيمين

"أوسيمين لاعبٌ مذهلٌ بالنسبة لهم"، هذا ما أشار إليه سلوت. "نعم، [الإصابة] كانت في صالحنا، ولكن عندما تنظر إلى أول 10 دقائق وكيف لعب الفريق بدونه، كنت أعتقد أنه سيلعب التسعين دقيقة كاملة لأن بقية الفريق يلعبون بشكل جيد للغاية خلفه"، هذا ما قاله سلوت بعد المباراة.

لقد أظهر مراراً وتكراراً خلال مسيرته أنه قادر على تسجيل هدف في لحظة. ليس من الجيد رؤية أي لاعب يتعرض للإصابة، لكنه كان مؤثراً للغاية على أداء غلطة سراي.

"لقد كانت مهمة صعبة بالنسبة لنا عندما لعبنا ضدهم في ملعبهم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى جماهيرهم. ومن المزايا الكبيرة لنا أن نتقدم دون أن نستقبل أي هدف عندما نواجه هذا النوع من الضغط."

بقلم أديبوي أموسو



