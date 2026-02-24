مباراة فاصلة في دوري أبطال أوروبا: لوكمان يصنع هدفًا ويقود أتلتيكو مدريد للفوز على كلوب بروج 4-1 والتأهل إلى دور الـ16

قدم أديمولا لوكمان تمريرة حاسمة بينما سجل المهاجم ألكسندر سورلوث ثلاثية ليساعد أتلتيكو مدريد على التغلب على كلوب بروج البلجيكي والفوز في مباراة الإياب من تصفيات دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-1.

ويعني هذا الفوز تأهل أتلتيكو إلى دور الـ16 بفوزه بنتيجة إجمالية 7-4.

دخل لوكمان، الذي تم اختياره ضمن البدلاء، في الدقيقة 70 ليصنع الهدف الثالث لأتلتيكو.

سجل جوني كاردوسو الهدف الآخر لأصحاب الأرض، بينما سجل جويل أوردونيز هدف بروج في الدقيقة 36.

افتتح أتلتيكو التسجيل بعد أن تصدى دفاع بروج لفرصتين جيدتين لهوجو فيتلسن في المراحل المبكرة، حيث بدأ البلجيكيون المباراة بنية هجومية وضغط عالٍ على الرغم من عدم ترشيحهم للفوز بعد التعادل 3-3 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

لكن جودة أتلتيكو انتصرت بعد شوط ثانٍ مهيمن، ويتجهون إلى قرعة دور الـ16 يوم الجمعة لتحديد ما إذا كانوا سيواجهون ليفربول أو توتنهام.



