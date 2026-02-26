مباراة فاصلة في دوري أبطال أوروبا: أوسيمين يحصل على أعلى تقييم في مباراة يوفنتوس ضد غلطة سراي

حصل فيكتور أوسيمين على أعلى تقييم بين لاعبي غلطة سراي بعد مباراة الإياب من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت في تورينو يوم الأربعاء.

تأهل غلطة سراي إلى دور الـ16 رغم خسارته 3-2 أمام يوفنتوس، متأهلاً بفوزه بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

بدأ أوسيمين عملية العودة بتسجيله هدفاً لغلطة سراي بعد أن تقدم يوفنتوس بنتيجة 3-0 ليمحو تأخره بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب.

بحسب تصنيف موقع Football Italia، حصل أوسيمين على تقييم سبعة بعد أدائه الرائع، وهو أعلى تقييم للاعبي غلطة سراي.

سجل أوسيمين وباريس يلماز هدفين في الوقت الإضافي ليقودا غلطة سراي إلى التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن قاوم الفريق بشدة محاولات يوفنتوس الذي لعب بعشرة لاعبين.

كان الفريق الإيطالي يهدد بأن يصبح رابع نادٍ فقط يتأهل بعد خسارته مباراة الذهاب من مباراة خروج المغلوب في البطولة بثلاثة أهداف أو أكثر، عندما سجل ويستون ماكيني هدف التعادل برأسية قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة لتصبح النتيجة 5-5 في مجموع المباراتين.

بعد أن كان متأخراً بنتيجة 5-2 في المباراة الأولى في إسطنبول، بدأ قائد يوفنتوس مانويل لوكاتيلي عملية التعافي، حيث سجل ركلة جزاء في الشوط الأول بعد أن ارتكب لوكاس توريرا خطأً ضد خيفرين تورام.

وبعد طرد خوان كابال في مباراة الذهاب، تلاه طرد آخر للفريق الإيطالي في الدقيقة 49.

هذه المرة كان الأمر متعلقاً بالمدافع الإنجليزي لويد كيلي، الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية تم تحويلها إلى بطاقة حمراء مباشرة في ظروف مثيرة للجدل بعد أن ضرب يلماز في وتر أخيل عند هبوطه عقب اصطدام هوائي.

تم اتخاذ القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) وبدا أنه قد أضاع فرص الفريق المضيف، لكن المثير للدهشة أنهم ردوا بشكل رائع على الرغم من لعبهم بعشرة لاعبين.

سجل فيديريكو غاتي هدفاً من تمريرة عرضية من بيير كالولو في الدقيقة 70 ليمنح الأمل من جديد، وانفجر ملعب أليانز بالفرح عندما أعاد لاعب الوسط الأمريكي ماكيني التعادل من مسافة قريبة.

ومع ذلك، بعد أن أهدر إيدون زيغروفا فرصة محققة للتسجيل، شعر أصحاب الأرض بالتعب في الوقت الإضافي، وسدد أوسيمين كرة أرضية منخفضة بعد أن تلقى تمريرة من يلماز ليعيد التقدم للضيوف في مباراة مثيرة.

وقبل دقيقة واحدة فقط من نهاية المباراة، حسم يلماز المباراة بشكل قاطع بعد هجمة مرتدة أخرى وتسديدة هادئة تجاوزت حارس المرمى ماتيا بيرين.



