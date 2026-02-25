تصفيات دوري أبطال أوروبا: أوسيمين يسجل هدفًا ليقود غلطة سراي إلى إقصاء يوفنتوس بعد الوقت الإضافي

سجل فيكتور أوسيمين وباريش ألبير يلماز هدفين في الوقت الإضافي ليحقق غلطة سراي الفوز على يوفنتوس في مباراة الإياب المثيرة ضمن التصفيات يوم الأربعاء.

على الرغم من خسارته 3-2 في مباراة الذهاب، تأهل غلطة سراي بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

عاد يوفنتوس من تأخره بثلاثة أهداف بعد مباراة الذهاب ليفرض نصف ساعة إضافية على الرغم من طرد لويد كيلي بعد ثلاث دقائق من الاستراحة، وبحلول ذلك الوقت قلص مانويل لوكاتيلي الفارق بهدف من ركلة جزاء.

اقرأ أيضا: لماذا يجب على يوفنتوس التعاقد مع تونالي، كالافيوري، دوناروما – برانديلي

لكن البيانكونيري انتفضوا، وسجلوا مرة أخرى عن طريق فيديريكو غاتي قبل أن تصبح النتيجة 5-5 في مجموع المباراتين عندما أجبر ويستون ماكيني الكرة على الدخول بعد لحظات من اصطدام كينان يلدز بالقائم.

ربما يكون جيريمي بوغا قد وضع الفريق الإيطالي في المقدمة بشكل عام لكنه لم يتمكن من التسجيل – وكانت تلك إشارة للضيوف للتغلب أخيرًا على خصومهم المرهقين حيث قلص أوسيمين الفارق بهدف قبل أن يسجل يلماز الهدف الثاني للضيوف.



