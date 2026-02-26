مباراة فاصلة في دوري أبطال أوروبا: لماذا لم أحتفل بعد تسجيل هدف ضد يوفنتوس؟ - أوسيمين

أوضح فيكتور أوسيمين سبب عدم احتفاله بهدفه ضد يوفنتوس، في مباراة الإياب من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت يوم الأربعاء في تورينو.

تمكن يوفنتوس من إلغاء تأخره بثلاثة أهداف أمام غلطة سراي ليصبح التعادل 5-5، لكنه مع ذلك خرج من دوري أبطال أوروبا.

سجل أوسيمين هدفاً في الوقت الإضافي ليجعل النتيجة 3-1 قبل أن يضيف ألبير يلماز هدفاً آخر لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

على الرغم من تسجيله الهدف المهم الذي منح فريقه الأفضلية، رفض أوسيمين الاحتفال.

ثم أوضح اللاعب الدولي النيجيري أن لوتشيانو سباليتي، الذي كان مدربه السابق في نابولي والمدرب الحالي ليوفنتوس، وكذلك الأداء الضعيف لزملائه في فريق غلطة سراي، كانت الأسباب التي دفعته لعدم الاحتفال بهدفه.

"لم أشعر بالحاجة إلى الاحتفال"، أوضح أوسيمين على موقع برايم فيديو إيطاليا. "شعرت أنه من المهم إظهار الاحترام لشخص يعني لي الكثير ولعب دوراً مهماً في مسيرتي المهنية".

"لعبنا بشكل سيئ، حتى عندما كان يوفنتوس يلعب بعشرة لاعبين. حتى عندما سجلت هدف الفوز، لم أشعر بالحاجة للاحتفال. لست من النوع الذي يحاول إخفاء مشاعره، ويمكنني القول إنني سعيد. لكن بصراحة، أشعر بخيبة أمل من أداء الفريق."

بقلم جيمس أغبيريبي



