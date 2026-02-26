مباراة فاصلة في دوري أبطال أوروبا: لمسة نهائية من مهاجم صريح - تاونسند يعلق على هدف أوسيمين ضد يوفنتوس

وصف أندي تاونسند، لاعب منتخب إنجلترا السابق، هدف فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق سوبر إيجلز، ضد يوفنتوس في مباراة الإياب من تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بأنه هدف من لمسة مهاجم.



يذكر أن اللاعب الدولي النيجيري سجل الهدف الحاسم في الوقت الإضافي للشوط الأول عندما سدد كرة أرضية منخفضة بعد أن تلقى تمريرة من يلماز ليعيد التقدم للضيوف في مباراة مثيرة.



وفي حديثه مع قناة دوري أبطال أوروبا العالمية، وصف تاونسند هدف أوسيمين بأنه لمسة نهائية من مهاجم أخرجت غلطة سراي من السجن.

"بمجرد وصول الكرة إلى ذلك الجانب، إلى قدمه اليمنى، فأنت تعلم أنه لن يتردد في تسديد تلك الكرة وسيصيب الهدف بالتأكيد."



انطلاقة رائعة، انطلق. لم تكن ساق غاتي الممدودة كافية، فسدد الكرة بقوة متجاوزًا ماتيا بيرين. صحيح أنها مرت بين ساقي الحارس، لكنها لمسة نهائية من مهاجم صريح.



"إنهاء رائع من فيكتور أوسيمين، وقد أنقذ فريقه بالفعل من الهزيمة."



