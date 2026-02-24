مباريات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا: على يوفنتوس إيقاف "اللاعب الاستثنائي" أوسيمين - كيلي

صرح مدافع يوفنتوس، لويد كيلي، بأنه يجب عليهم عدم منح فيكتور أوسيمين الفرصة لإحداث فوضى في مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. Completesports.com التقارير.

يحتاج فريق لوتشيانو سباليتي إلى معجزة صغيرة للتعويض عن الهزيمة 5-2 التي تعرض لها أمام غلطة سراي في إسطنبول الأسبوع الماضي.

سيحتاج يوفنتوس للفوز بثلاثة أهداف لإبقاء المباراة قائمة، وسيحتاج للفوز بأربعة أهداف إذا أراد تجنب ركلات الترجيح.

لعب فيكتور أوسيمين دورًا حاسمًا في فوز غلطة سراي في مباراة الذهاب، حيث أدى ضغطه المتواصل وتحركاته الذكية إلى زعزعة دفاع يوفنتوس طوال المباراة.

اقرأ أيضا:دوري أبطال أوروبا: أوسيمين يعود إلى التدريبات استعداداً لمباراة الإياب بين غلطة سراي ويوفنتوس

قدّم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً تمريرتين حاسمتين لفريقي الأصفر والأحمر في المباراة.

كيلي واري من أوسيمين

أقر كيلي بأنه من الضروري ليوفنتوس احتواء مهاجم نابولي السابق في مباراة الإياب من التصفيات.

"أوسيمين لاعب استثنائي. لقد أظهر ذلك في المباراة الأولى. لا ينبغي أن نمنحه نفس الفرص. علينا أن نبذل قصارى جهدنا في المباراة"، هذا ما قاله كيلي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

يسعى فريق غلطة سراي إلى حجز مكان له في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013/14.

بقلم أديبوي أموسو



