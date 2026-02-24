إغلاق القائمة
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    تصفيات دوري أبطال أوروبا: أوسيمين يتألق ليقود غلطة سراي للفوز على يوفنتوس

    أديبوي أموسوBy لا توجد تعليقاتلا تقرأ أبدًا
    مالك نابولي: لماذا رفضت انتقال أوسيمين إلى باريس سان جيرمان؟
    Osimhen

    أفادت التقارير أن فيكتور أوسيمين أعرب عن حماسه الشديد لمباراة غلطة سراي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا. Completesports.com.

    ألهم أوسيمين أبطال الدوري التركي الممتاز لتحقيق فوز بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب من التصفيات، وقدم تمريرتين حاسمتين.

    من المتوقع أن يقود المهاجم هجوم غلطة سراي مرة أخرى بعد تعافيه من إصابة طفيفة في الركبة.

    اقرأ أيضا:مباريات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا: على يوفنتوس إيقاف "اللاعب الاستثنائي" أوسيمين - كيلي

    فشل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في تسجيل أي هدف في آخر مباراتين له مع فريق أوكان بوروك.

    لكن أوسيمين قدم أربع تمريرات حاسمة في تلك المباريات.

    أوسيمين جاهز لاختبار يوفنتوس

    أكد اللاعب الدولي النيجيري أنه مستعد لبذل قصارى جهده من أجل تحقيق فريقه الفوز.

    "أتمنى أن أغتنم الفرصة إن سنحت لي. غداً ليس الأمر متعلقاً بي، بل بالفريق. سواء كنت في الدفاع أو الوسط أو الهجوم، فأنا مسؤول عن قيادة الفريق. هذه هي المهمة التي أوكلها إليّ مدربي"، هكذا صرّح قبل المباراة.

