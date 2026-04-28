دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ في مباراة مثيرة بتسعة أهداف

فاز حامل اللقب باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ بنتيجة 5-4 في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

تقدم الضيوف في النتيجة من ركلة جزاء عن طريق هاري كين في الدقيقة 17.

صنع كين التاريخ كأول لاعب إنجليزي يسجل في ست مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

أعاد خفيتشا كفاراتسخيليا التعادل لباريس سان جيرمان بعد سبع دقائق.

تقدم أصحاب الأرض لأول مرة في المباراة عن طريق جواو نيفيس بعد ثلاث دقائق من مرور نصف ساعة.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet بايرن ميونيخ 1.777 1xbet X تعادل 4.875 1xbet باريس سان جيرمان 4.04 1xbet

لكن مايكل أوليس عادل النتيجة لبايرن قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

دخل باريس سان جيرمان الاستراحة متقدماً بفارق ضئيل بفضل ركلة جزاء نفذها عثمان ديمبيلي.

سيطر حامل اللقب على المباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني، حيث سجل هدفين عن طريق كفاراتسخيليا وديمبيلي.

رد بايرن بهدفين من دايوت أوباميكانو ولويس دياز.

سيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.



