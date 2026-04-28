فاز حامل اللقب باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ بنتيجة 5-4 في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.
تقدم الضيوف في النتيجة من ركلة جزاء عن طريق هاري كين في الدقيقة 17.
صنع كين التاريخ كأول لاعب إنجليزي يسجل في ست مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.
أعاد خفيتشا كفاراتسخيليا التعادل لباريس سان جيرمان بعد سبع دقائق.
تقدم أصحاب الأرض لأول مرة في المباراة عن طريق جواو نيفيس بعد ثلاث دقائق من مرور نصف ساعة.
لكن مايكل أوليس عادل النتيجة لبايرن قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.
دخل باريس سان جيرمان الاستراحة متقدماً بفارق ضئيل بفضل ركلة جزاء نفذها عثمان ديمبيلي.
سيطر حامل اللقب على المباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني، حيث سجل هدفين عن طريق كفاراتسخيليا وديمبيلي.
رد بايرن بهدفين من دايوت أوباميكانو ولويس دياز.
سيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.
ماما ميا.
وكنت أعتقد أن مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد التي انتهت بنتيجة 4-3 ستكون مباراة الموسم.
كانت هذه المباراة أفضل بكثير. لقد كانت متكاملة. أنقذ حراس المرمى العديد من الكرات، وكان المدافعون جيدين، لكن المهاجمين كانوا في غاية الفعالية. أهداف مذهلة. كرة قدم رائعة.
للفوز على باريس سان جيرمان، عليك أن تقدم أداءً استثنائياً. وإذا كان هناك فريق قادر على تقديم أداء استثنائي، فهو بايرن ميونخ. مباراة الإياب تعد بأن تكون حماسية للغاية.
بالمناسبة، يبدو أن إسبانيا قد استعمرت عالم الرياضة بطريقة خفية.
الجميع يهتفون الآن "فاموس". هذه الكلمة الإسبانية التي تعني "هيا بنا"، يرددها الآن الرياضيون الفرنسيون والإيطاليون والبرتغاليون والروس والإسكندنافيون وغيرهم. حتى الألمان يهتفون "فاموس" الآن، ههه. الدول الناطقة بالإنجليزية فقط هي التي لم تتبنَّ هذه الظاهرة بشكل كامل (مع أن بعض الدول شوهدت وهي تهتف "فاموس" أيضاً).
أثار استغرابي رؤية لاعبي باريس سان جيرمان، ديمبيلي (فرنسي)، ونيفيس (برتغالي)، وحتى كفارا (كازاخستاني)، وهم يهتفون "فاموس" بعد تسجيل الأهداف. ربما تأثروا بمدربهم الإسباني، لويس إنريكي.
ربما في يوم من الأيام، سيهتف الرياضيون "أويا" أو "بيانو" أو "كو زو، أبي نا زو مانا".
تخيّلوا لامين يامال وهو يصرخ "أويا" بعد تسجيله هدفاً! ههههههه!
لكي يتحقق ذلك، يجب أن تكون نيجيريا أكثر حضوراً في عالم الرياضة. ومن أفضل السبل لتحقيق ذلك ضمان التأهل لبطولات كأس العالم.
NFF Onigbese، كيف هو السوق؟
هناك أخبار سيئة للغاية بالنسبة له، وفقًا لأخبار كرة القدم الكبيرة، فقد أعلنوا ذلك:
كان المدير الرياضي لنادي أرسنال، أندريا بيرتا، في إسطنبول يوم الأحد لمتابعة مباراة غلطة سراي وسط تكهنات بأن أرسنال يرغب في ضم مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، البالغ من العمر 27 عامًا. (صحيفة آس - باللغة الإسبانية)
