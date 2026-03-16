دوري أبطال أوروبا: نجم خط وسط باريس سان جيرمان يغيب عن مباراة تشيلسي بسبب الإصابة

بحسب موقع tsn.ca، سيغيب لاعب خط وسط باريس سان جيرمان فابيان رويز عن مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء.

يغيب رويز عن الملاعب منذ نهاية شهر يناير بسبب إصابة في الركبة.

سيغيب عن باريس سان جيرمان أيضاً اللاعب الشاب كوينتين ندجانتاو، لكن بطل أوروبا الحالي لديه تقريباً جميع لاعبيه متاحين.

يحتل فريق باريس سان جيرمان، أحد عمالقة الدوري الفرنسي، مركزاً ممتازاً قبل رحلته إلى لندن، حيث يتقدم بنتيجة 5-2 من مباراة الذهاب.

اقرأ أيضا: دوري أبطال أوروبا: الدور 16: لم ينتهِ الأمر بعد — جيمس يعتقد أن تشيلسي قادر على قلب هزيمته 5-2 أمام باريس سان جيرمان

كان لاعبو لويس إنريكي في إجازة من مباريات الدوري الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع لأن نادي نانت وافق على تأجيل مبارياته المقررة.

أما تشيلسي، فقد تعرض لهزيمة 1-0 أمام نيوكاسل يونايتد في ملعب ستامفورد بريدج بفضل هدف أنتوني جوردون.

هذه الهزيمة تترك فريق البلوز في المركز السادس برصيد 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الرابع في جدول الدوري.



