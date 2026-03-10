دوري أبطال أوروبا: روزينيور يكشف ما يجب أن يمتلكه لاعبو تشيلسي لمواجهة باريس سان جيرمان

حذر ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، لاعبيه من أنهم سيحتاجون إلى الانضباط من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد باريس سان جيرمان يوم الأربعاء.

يتوجه فريق تشيلسي إلى باريس لخوض مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، في تكرار لما حدث في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في هذه البطولة منذ موسم 2015/2016.

تأهل فريق تشيلسي مباشرة إلى دور الـ16 بعد ضمان احتلاله مركزاً ضمن أفضل ثمانية فرق في مراحل الدوري، بينما تأهل باريس سان جيرمان بصعوبة على حساب موناكو في الأدوار الإقصائية.

رجال لويس إنريكي ليسوا في أفضل حالاتهم محلياً، وقد استعدوا لهذه المباراة بهزيمة 3-1 على أرضهم أمام موناكو ليلة الجمعة.

قال روزينيور (عبر موقع chelsea.news) وهو يتطلع إلى المواجهة الكبيرة.

وقال في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "إنهم من الطراز العالمي، وسيكون من الجنون ألا نتوقع أي شيء آخر".

"لديهم لاعبون من الطراز العالمي ومدرب من الطراز العالمي، ولكن لدينا نحن أيضاً. علينا أن نتذكر أنها مباراة ذهاب وإياب، لذلك نحتاج إلى الانضباط."



