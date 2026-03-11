الجولة 16 من دوري أبطال أوروبا: كاراجر يدعم تأهل ليفربول رغم خسارته في مباراة الذهاب أمام غلطة سراي

يعتقد جيمي كاراجر أن ليفربول سيتغلب على غلطة سراي ليبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه يشعر أن فريق آرني سلوت سيُقصى على يد باريس سان جيرمان.

خسر ليفربول في مباراة الذهاب من دور الـ16 في تركيا مساء الثلاثاء، حيث حسم هدف ماريو ليمينا الفوز 1-0 لغلطة سراي.

يتعين على فريق سلوت الآن قلب تلك النتيجة في ملعب أنفيلد في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل من أجل التأهل إلى ربع النهائي، حيث سيواجه إما تشيلسي أو باريس سان جيرمان.

يعتقد كاراجر أن الهزيمة أمام غلطة سراي تشكل "مصدر قلق كبير" لسلوت، لكنه يشعر بأن مشاكل ليفربول ستستمر إذا تمت إقالة المدرب الهولندي في نهاية الموسم.

"لقد كانت مباراة من طرف إلى طرف، لكنها كانت مباراة سيئة في النهاية بالنسبة لليفربول"، هذا ما قاله كاراجر لشبكة سي بي إس سبورتس (عبر موقع سبورتس مول).

نتيجة سيئة، وأداء ضعيف للغاية في الشوط الثاني أيضاً. بدأ الشوط الأول بشكل جيد، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أخطاء غلطة سراي. لا أعتقد أن غلطة سراي كان يمتلك فريقاً قوياً. مع ذلك، لا يزال فريقاً يجب على ليفربول الفوز عليه والتأهل.

"إذن، ما زلتُ متفائلاً بنسبة 98%. كانت النسبة 99% قبل أسبوعين. لذلك ما زلت أعتقد أن ليفربول سيتأهل."

لكن هذا الأمر يثير قلق المدرب والفريق. ما رأيناه الليلة هو ما رأيناه في وقت مبكر من دور المجموعات خارج أرضنا أمام غلطة سراي في بداية الموسم.

هذا الفريق بعيد كل البعد عن المستوى الذي كان من المفترض أن يكون عليه هذا الموسم، وهو أن نتحدث عنه بنفس الطريقة التي نتحدث بها عن بايرن ميونخ الآن. كان الهدف الأساسي من إنفاق ليفربول أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في الصيف هو الانتقال من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

"ونحن نتحدث عن فريق عليه الآن أن يغير تأخره أمام غلطة سراي، وهو ما أعتقد أنهم سيفعلونه، لكن ليس لدي أي أمل في أن يذهب ليفربول إلى أبعد من ذلك إذا واجه باريس سان جيرمان في الدور التالي كما أعتقد أنه قد يكون، وهذا ما يقلقني بشدة."



