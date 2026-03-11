الجولة 16 من دوري أبطال أوروبا: ركلة جزاء متأخرة من هافرتز تُمنح أرسنال التعادل 1-1 أمام ليفركوزن

أفادت قناة RTE أن كاي هافرتز نزل من مقاعد البدلاء ليسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ضد النادي الذي بدأ فيه مسيرته ليمنح أرسنال التعادل 1-1 أمام باير ليفركوزن في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

كان فريق أرسنال، الذي تصدر مرحلة الدوري بعد فوزه في جميع المباريات الثماني، متأخراً بهدف روبرت أندريتش - من ركلة ركنية، من بين كل شيء - مع تبقي دقيقة واحدة من الوقت الأصلي للمباراة.

لكن هافرتز حافظ على هدوئه بعد أن تعرض زميله البديل نوني مادويكي للإعاقة داخل منطقة الجزاء ليخطف التعادل ويجعل أرسنال المرشح الأوفر حظاً للوصول إلى ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

يمكن القول إن أندريتش كان محظوظاً لأنه لا يزال في الملعب، حيث حصل على بطاقة صفراء في الثواني الأولى لسحبه فيكتور جيوكيريس بعد أن قام اللاعب الدولي السويدي بدفعه على حافة منطقة الجزاء.

وبعد لحظات، قام أندريتش بدفع جيوكيريس بالقرب من خط التماس، لكنه أفلت من البطاقة الصفراء الثانية من الحكم خليل أوموت ميلر.

كان فريق أرسنال يفتقد الشرارة الإبداعية لقائده المصاب مارتن أوديجارد، وقد ظهر ذلك جلياً، خاصة حول حافة منطقة جزاء ليفركوزن.

لكنهم كادوا أن يتقدموا في الدقيقة العشرين بهجمة رائعة عندما ترك إيبيريتشي إيزي الكرة تمر من أمامه.

مرر جيوكيريس الكرة إلى غابرييل مارتينيلي، الذي استلمها بلمسة واحدة قبل أن يسددها بقدمه اليسرى في العارضة.

سنحت فرصة أخرى للمدفعجية بعد لحظات عندما سدد بييرو هينكابي، الذي لا يزال معاراً من ليفركوزن، كرة مباشرة نحو حارس مرمى الفريق المضيف يانيس بلاسويتش.

كان التهديد الرئيسي لليفركوزن هو المهاجم الكاميروني كريستيان كوفان، الذي اختبر ديفيد رايا بتسديدة مبكرة من مسافة بعيدة.

ثم هدد المراهق بالانطلاق نحو المرمى بعد أن انتزع الكرة من غابرييل ماغالهايس الذي بدا متذبذباً على غير عادته، لكن ديكلان رايس الذي لا يقهر أحبط محاولته.

اضطر غابرييل، قلب دفاع فريق أرسنال، إلى تحمل ضربة قوية، حرفياً، عندما تصدى لتسديدة قوية من جاريل كوانساه، مدافع ليفربول السابق، ليضمن انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لكن بعد استئناف المباراة، فوجئ أرسنال بركلة البداية مباشرة، أولاً عندما اضطر رايا إلى إبعاد رأسية مارتن تيرييه بشكل مذهل.

من ركلة ركنية، راوغ أندريتش إيزي عند القائم البعيد ليسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض برأسية.

لقد كانت بمثابة تذوقهم للدواء نفسه لفريق أرسنال الذي كان بارعاً للغاية في تنفيذ الركلات الركنية هذا الموسم، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتأخرون فيها في البطولة هذا الموسم.

رد المدرب ميكيل أرتيتا بإشراك مادويكي بدلاً من بوكايو ساكا - الذي بدا خارج مستواه - ثم استبدل جيوكيريس بهافرتز.

وجاء هدف التعادل عندما تجاوز مادويكي مالك تيلمان ودخل منطقة الجزاء، فعرقل المدافع.

نجح هافرتز بهدوء في تحويل ركلة الجزاء ليحرم ناديه القديم من فوز تاريخي ويترك أرسنال الساعي لتحقيق الرباعية في وضع جيد قبل مباراة الإياب على أرضه الأسبوع المقبل.



