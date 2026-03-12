دوري أبطال أوروبا: الدور 16: لم ينتهِ الأمر بعد — جيمس يعتقد أن تشيلسي قادر على قلب هزيمته 5-2 أمام باريس سان جيرمان

يعتقد ريس جيمس، قائد فريق تشيلسي، أن البلوز قادرون على قلب هزيمتهم 5-2 أمام باريس سان جيرمان.

غادر فريق البلوز العاصمة الفرنسية بعد هزيمة بنتيجة 5-2 عقب مباراة مثيرة على ملعب بارك دي برانس.

عاد تشيلسي مرتين من التأخر ليعادل أهداف برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي، بينما سجل مالو جوستو وإنزو فرنانديز أهداف فريق ليام روزينيور.

ومع ذلك، شهدت فترة 15 دقيقة في نهاية المباراة سيطرة الباريسيين على مجريات اللقاء، حيث سجل فيتينيا هدفين متأخرين، وأضاف البديل خفيتشا كفاراتسخيليا هدفين، مما يعني أن أمام الفريق الباريسي مهمة صعبة في مباراة الإياب في لندن الأسبوع المقبل.

وفي حديثه بعد المباراة، صرح جيمس بأن المباراة لم تصل إلا إلى منتصف الطريق وأنها بعيدة كل البعد عن الحسم.

قال اللاعب الدولي الإنجليزي: "بالنظر إلى المباراة بشكل عام، كانت متكافئة إلى حد كبير بعد 75 دقيقة، ثم في الربع ساعة الأخيرة انقلبت الأمور لصالحنا. لم ننهي المباراة بالطريقة التي أردناها، وهذا أمر مخيب للآمال."

"هذه هي دوري أبطال أوروبا، وكل شيء وارد. إنها أعظم بطولة في كرة القدم للأندية، وقد تمكنت العديد من الفرق على مر السنين من قلب نتائجها، حتى بعد أن كانت متأخرة بفارق أكبر من هذا الفارق الذي نواجهه."

علينا أن نتجاوز هذه الخسارة ونتطلع إلى الأمام الآن. علينا أن نتفاعل، لم تسر المباراة كما نريد هنا، لكنها مجرد بداية الشوط الثاني.

"هناك الكثير لنتعلمه من هذه المباراة، ونحن نعلم أننا جعلنا الأمر صعباً للغاية على أنفسنا في مباراة الإياب، لكن المباراة لم تنته بعد، بل هي بعيدة كل البعد عن ذلك."

"هذه مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهي أفضل بطولة على مستوى الأندية، وتقام على مباراتين ذهاب وإياب، ونحن بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقنا والمضي قدماً مرة أخرى."

سأكررها للجميع، وخاصةً لجماهير تشيلسي. المباراة لم تنتهِ بعد، إنها فقط فترة الاستراحة. وسنبذل قصارى جهدنا في مباراة الإياب.



