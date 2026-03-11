الجولة 16 من دوري أبطال أوروبا: ثلاثية فالفيردي تضع مانشستر سيتي على حافة الخروج بعد سحق باريس سان جيرمان لتشيلسي

منح هدف فيديريكو فالفيردي في الشوط الأول ريال مدريد فوزاً ساحقاً بنتيجة 3-0 على مانشستر سيتي في ملعب البرنابيو، ليضع نفسه بقوة في موقع السيطرة على مباراته في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لم يسبق لفالفيردي أن سجل ثلاثية أهداف مع ريال مدريد من قبل، لكنه هز الشباك بجميع تسديداته الثلاث قبل نهاية الشوط الأول.

عانى السيتي من أجل خلق الكثير من الفرص، ويمكن اعتبار أنفسهم محظوظين لأن أرفين لم يسجل أكثر من ثلاثة أهداف حيث أنقذ جيانلويجي دوناروما ركلة جزاء من فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني.

اضطر ريال مدريد إلى تحقيق الفوز بدون ثنائي الهجوم كيليان مبابي وجود بيلينجهام بسبب الإصابة.



