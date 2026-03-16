دوري أبطال أوروبا: روديجر يتطلع بشغف لمواجهة هالاند في مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد

قال أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، إنه "من دواعي سروره" مواجهة إيرلينج هالاند قبل مباراة الفريق في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، بعد أن نجح في الحد من خطورة المهاجم النجم في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب البرنابيو.

لم يلمس هالاند الكرة سوى 10 مرات - ولم يسدد أي تسديدة - في المباراة التي أقيمت في مدريد، وتم استبداله في الدقيقة 82 حيث خسر السيتي بنتيجة 3-0 بفضل ثلاثية من فيديريكو فالفيردي.

عانى نجم الدوري الإنجليزي الممتاز أحيانًا أمام ريال مدريد، حيث فشل في التسجيل عندما التقى الفريقان في عامي 2023 و2024، على الرغم من أنه سجل هدفين في خسارة السيتي 3-2 أمام ريال مدريد في فبراير 2025، ونجح في تسجيل ركلة جزاء عندما فاز السيتي 2-1 في مرحلة الدوري هذا الموسم.

قال روديغر في مؤتمر صحفي بمانشستر يوم الاثنين (عبر ESPN): "لا أفكر كثيراً في أمور مثل الإحصائيات. في مباراة دور المجموعات، تفوق عليّ هالاند... مع لاعبين مثل إيرلينغ هالاند، من دواعي سروري اللعب ضدهم. أحبّ المواجهة البدنية."

وأضاف روديغر: "لقد واجهته كثيراً، وهو لاعب من الطراز الرفيع. أحب هذا النوع من المواجهات... أجد اللعب ضده أمراً رائعاً. ويبدو أنه شخص طيب".



