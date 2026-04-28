دوري أبطال أوروبا: سيميوني يُقدّم تحديثًا حول جاهزية لوكمان البدنية قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد أرسنال

قدم دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تحديثاً حول إصابة أديمولا لوكمان قبل مباراة فريقه ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

سيستضيف فريق "الأحمر والأبيض" فريق ميكيل أرتيتا في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي على ملعب "ميتروبوليتانو" مساء الأربعاء.

غاب لوكمان عن آخر مباراتين لأتلتيكو في الدوري بسبب إصابة في العضلة المقربة.

اقرأ أيضا:سيميوني يؤكد اهتمام أرسنال بألفاريز

تعرض اللاعب النيجيري الدولي للإصابة خلال مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا التي خسرها فريقه أمام ريال سوسيداد.

كشف سيميوني أن الجناح لم يتعافَ تماماً من الإصابة.

"سنرى غداً ما إذا كان أديمولا لوكمان سيتعافى. لا يزال يعاني من بعض الانزعاج اليوم"، هذا ما قاله سيميوني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

سجل لوكمان هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في ست مباريات مع أتلتيكو مدريد في البطولة.

بقلم أديبوي أموسو



