    إعلان ممول
    دوري أبطال أوروبا: سيميوني يُقدّم تحديثًا حول جاهزية لوكمان البدنية قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد أرسنال

    ريال بيتيس بالومبي ضد أتلتيكو مدريد - كأس الملك أديمولا لوكمان من أتلتيكو مدريد يحتفل بهدف خلال مباراة كأس الملك - ربع النهائي بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، إسبانيا، في 5 فبراير 2025.

    قدم دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تحديثاً حول إصابة أديمولا لوكمان قبل مباراة فريقه ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

    سيستضيف فريق "الأحمر والأبيض" فريق ميكيل أرتيتا في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي على ملعب "ميتروبوليتانو" مساء الأربعاء.

    غاب لوكمان عن آخر مباراتين لأتلتيكو في الدوري بسبب إصابة في العضلة المقربة.

    تعرض اللاعب النيجيري الدولي للإصابة خلال مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا التي خسرها فريقه أمام ريال سوسيداد.

    كشف سيميوني أن الجناح لم يتعافَ تماماً من الإصابة.

    "سنرى غداً ما إذا كان أديمولا لوكمان سيتعافى. لا يزال يعاني من بعض الانزعاج اليوم"، هذا ما قاله سيميوني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

    سجل لوكمان هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في ست مباريات مع أتلتيكو مدريد في البطولة.

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

