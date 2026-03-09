دوري أبطال أوروبا: سيميوني يقلل من شأن تراجع مستوى توتنهام في الدوري قبل مواجهة دور الـ16

قلل دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، من شأن الأداء السيئ لتوتنهام هوتسبير في الدوري قبل مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في إسبانيا.

لم يوافق سيميوني على أن أتلتيكو كان المرشح الأوفر حظاً قبل المباراة، على الرغم من أن توتنهام خسر خمس مباريات متتالية.

قال سيميوني في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين (عبر فرانس 24): "عندما تطأ قدمك أرض الملعب، لا تتذكر أين أنت في الترتيب أو في أي لحظة أنت".

"اللاعبون يريدون الفوز، ويريدون اللعب بشكل جيد، ولا أعرف أي شخص يفكر في مركز فريقه في الدوري عندما يكون على وشك الحصول على فرصة للتسجيل."

يستضيف أتلتيكو مدريد لاعباً مألوفاً هو لاعب خط الوسط كونور غالاغر، الذي انضم إلى توتنهام في يناير بعد موسم ونصف في العاصمة الإسبانية.

"إنه شاب عمل معنا بتواضع كبير، ووصوله من خط الوسط يشكل خطراً كبيراً"، هكذا قال سيميوني.

"لقد تصرف بشكل جيد للغاية (هنا)، ولدينا ذكريات جميلة جداً عن الفترة التي قضاها في أتلتيكو مدريد."

وتحدث اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق أيضاً عن سرعة الفرق الإنجليزية.

"الفرق الإنجليزية تتمتع بوتيرة أسرع. لا أعرف السبب، لا أستطيع تحديده بدقة."

"يقول البعض إن الحكام يسمحون للعب بالتدفق بشكل أكبر، لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب التكتيكات أو التحضير قبل المباراة، لكن من الصحيح أن السرعة أصبحت أسرع."

"عندما تشاهدها على التلفزيون، يمكنك أن ترى أن السرعة أسرع من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا... إنها أسرع دوري."

على الرغم من ذلك، قال سيميوني إن "الجودة الفنية" ستلعب دورها أيضًا في تحديد نتيجة المباراة، وأن توتنهام لا يمكنه الفوز "بمجرد الكثافة".



