دوري أبطال أوروبا: سيميوني يُشيد بأداء لوكمان في فوز أتلتيكو على كلوب بروج

أشاد دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأديمولا لتأثيره في فوز النادي 4-1 على كلوب بروج. Completesports.com التقارير.

أدرج سيميوني اسم لوكمان ضمن قائمة البدلاء.

لكن اللاعب الدولي النيجيري حل محل أليكس باينا في الدقيقة 70.

قام اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بتمريرة حاسمة إلى ألكسندر سورلوث ليسجل الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد بعد ست دقائق.

"لقد أعجبت كثيراً لأن هناك الكثير من العمل والجهد المبذول خلف الكواليس، وليس من السهل التأقلم مع هذا الفريق الرائع أتلتيكو"، هكذا قال سيميوني بعد المباراة.

"أعجبتني مشاركة لوكمان، كان يجب أن يلعب، لكنه لم يلعب لأن سورلوث لعب."

انضم الجناح الماهر إلى العملاق الإسباني قادماً من أتالانتا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وقد سجل حتى الآن أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات في جميع المسابقات مع فريق روخيبلانكوس.

بقلم أديبوي أموسو



