    دوري أبطال أوروبا: لم تُحسم المباراة بعد — تحذير من إدارة بايرن ميونخ للاعبيه بعد الفوز في مباراة الذهاب على ريال مدريد

    جيمس أغبيريبي

    حذر فينسنت كومباني لاعبي بايرن ميونيخ من أن مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لا تزال مفتوحة، على الرغم من تحقيق الفوز في سانتياغو برنابيو.

    سيتوجه بايرن ميونخ إلى ملعب أليانز أرينا متقدماً بفارق ضئيل 2-1 من مباراة الذهاب.

    منح لويس دياز التقدم للبافاريين قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، قبل أن يضاعف هاري كين النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

    أعاد كيليان مبابي الأمل لريال مدريد في المباراة بتسجيله هدفاً في الدقيقة 74.

    لكن على الرغم من تحقيق الفوز الذي تحقق بشق الأنفس، حذر كومباني لاعبيه من أنه لم يتم حسم أي شيء بعد.

    "كان الجميع في غرفة الملابس هادئين للغاية"، هذا ما كشفه كومباني بعد المباراة.

    لقد فزنا، لكننا بحاجة للفوز مجدداً للتأهل. الفوز في ملعب سانتياغو برنابيو إنجاز مميز. إذا استطعت تحقيق ذلك، فهذا يدل على قدرتك على تحقيق الكثير. لكن المباراة لم تُحسم بعد.


    جيمس أغبيريبي

    جيمس صانع محتوى رياضي ومحلل رياضي. كما غطى مباريات دولية لمنتخبي نيجيريا للرجال والسيدات. فيسبوك: James Agberebi

