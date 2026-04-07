دوري أبطال أوروبا: إنريكي يُصرّ على عدم وجود مرشح مفضل قبل مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وليفربول في ربع النهائي

صرح لويس إنريكي بأنه لا يوجد مرشح للفوز بين باريس سان جيرمان وليفربول، وذلك قبل مباراتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

خرج الفريق من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وتلقى هزيمة ساحقة في كأس الاتحاد الإنجليزي. وتتزايد التساؤلات حول مستقبل المدرب. ويستعد مهاجم بارز للرحيل.

قائدٌ ساخطٌ يُعلن استسلام فريقه. يدخل ليفربول مباراة الذهاب من ربع النهائي يوم الأربعاء وهو في حالةٍ من الفوضى. وضعٌ مُختلفٌ تماماً عن حال الفريقين عندما التقيا في دور الـ16 العام الماضي.

في ذلك الوقت، كان ليفربول يكتسح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان المدرب الجديد آرني سلوت حديث المدينة، وكان محمد صلاح في أفضل حالاته.

وعلى النقيض من ذلك، عانى باريس سان جيرمان للخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكان المراقبون يشككون في أساليب المدرب لويس إنريكي.

تأهل باريس سان جيرمان بصعوبة بركلات الترجيح ضد ليفربول بعد معركة شرسة على مباراتين، ثم فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بفوزه الساحق على إنتر ميلان في النهائي.

وفي مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء، تجاهل إنريكي أي حديث عن كونه المرشح الأوفر حظاً هذه المرة.

"مع هذا الفريق، من المستحيل أن يكون لديك فريق مفضل"، أصر إنريكي (عبر ESPN) "أنا لا أصدق ذلك".

"من هم المرشحون للفوز؟ إذا تذكرتم العام الماضي، قال الجميع إن ليفربول هو المرشح، والفريق الذي تأهل [للدور التالي] كان باريس سان جيرمان. بالنسبة لي، لا يوجد مرشح مفضل."



