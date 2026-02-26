دوري أبطال أوروبا: لماذا أفضل أرسنال على بايرن ميونخ في دور الـ16؟ - مدرب ليفركوزن

أوضح كاسبر هيولماند، مدرب باير ليفركوزن، سبب تفضيله مواجهة أرسنال على مواجهة بايرن ميونيخ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

حجز ليفركوزن مكانه في المرحلة التالية بعد إقصائه أولمبياكوس بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

وفي حديثه بعد المباراة، قال هيولماند إنه سيرحب بالتعادل ضد أرسنال لتجنب مواجهة محلية أخرى.

"بسبب وجود فريق ألماني وربما اللعب ضد بايرن أربع مرات، سيكون آرسنال أفضل للحصول على بعض التنوع"، هذا ما قاله هيولماند وفقًا لموقع arsenalnews.co.uk.

"إنهم أفضل الفرق في أوروبا. نريد أن نلعب ضد الأفضل ونتطلع إلى هذا التحدي الكبير."

كان فريق أرسنال لا يُقهر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز في جميع مباريات دور المجموعات الثماني ضد فرق من بينها بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وأتالانتا.

وقد ضمن سجلهم المثالي المركز الأول في المجموعة برصيد 24 نقطة، مما يضمن التأهل التلقائي لدور الـ16 وتجاوز جولة التصفيات في فبراير.

قد يواجه فريق أرسنال فريق ليفركوزن أو أتالانتا في دور الـ16. وقد تأهل النادي الإيطالي على حساب بوروسيا دورتموند في الأدوار الإقصائية.



