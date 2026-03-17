دوري أبطال أوروبا: جئنا إلى هنا للفوز - ديمبيلي يحذر تشيلسي قبل مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج

حذر عثمان ديمبيلي فريق تشيلسي من أن هدف باريس سان جيرمان في مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج هو الفوز.

من المتوقع أن يتأهل فريق لويس إنريكي بسهولة إلى ربع النهائي بعد فوزه الساحق على تشيلسي 5-2 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

انهار تشيلسي في المراحل الأخيرة في باريس ليجد نفسه أمام مهمة شاقة في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج.

لكن الفائز بالكرة الذهبية ديمبيلي مصمم على أن باريس سان جيرمان يجب أن يحسم المباراة بأداء هجومي بدلاً من محاولة الدفاع عن تقدمه الكبير.

"كما قلت بعد مباراة الذهاب، عقليتنا هي الفوز. لا يمكننا أن نبقى دفاعيين فقط. نحن بحاجة للفوز"، هكذا نقلت وكالة فرانس برس عن نجم فرنسا (عبر قناة فرانس 24).

اقرأ أيضا: دوري أبطال أوروبا: نجم خط وسط باريس سان جيرمان يغيب عن مباراة تشيلسي بسبب الإصابة

"علينا أن نبقى في غاية التركيز. تشيلسي فريق عالي الجودة، وقد فاز بالعديد من المباريات في أوروبا. لن تتغير عقليتنا - لقد جئنا إلى هنا للفوز."

يعتقد ديمبيلي أن باريس سان جيرمان قد تعلم من الصدمة التي تعرض لها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد أن حقق تقدماً كبيراً ضد أستون فيلا.

في مرحلة ما من مباراة الإياب، كانوا متقدمين على فريق أوناي إيمري بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين على ملعب فيلا بارك.

لكن فيلا رد بثلاثة أهداف ليجبر باريس سان جيرمان على الصمود في نهاية متوترة.

قال ديمبيلي: "قد نعاني قليلاً. الأمر أشبه بالموسم الماضي، فقد فزنا بدوري أبطال أوروبا لكننا مررنا أيضاً بلحظات صعبة. علينا أن نبقى مركزين."

"نحن متقدمون بثلاثة أهداف، لكن عقليتنا لم تتغير. لن نكون فريقاً دفاعياً ننتظر. سنلعب لعبتنا."



