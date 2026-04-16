دوري أبطال أوروبا: لا يسعنا الانتظار لمواجهة أتلتيكو مدريد - مارتينيلي

قال غابرييل مارتينيلي إنه وزملاؤه في فريق أرسنال لا يستطيعون الانتظار لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حجز فريق أرسنال مكانه في المربع الذهبي بعد تعادله مع سبورتينغ لشبونة بنتيجة 0-0، لكنه تأهل بنتيجة إجمالية 1-0.

ويعني الفوز على سبورتينغ أنهم سيواجهون الآن أتلتيكو مدريد، الذي سحقوه بنتيجة 4-0 خلال مرحلة المجموعات.

وعن وصول أرسنال إلى نصف النهائي لموسمين متتاليين، قال مارتينيلي (عبر موقع vavel.com): "إنه شعور رائع. نحن سعداء بهذا الإنجاز، والجميع في غرفة الملابس في غاية السعادة. لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا في مباراة الذهاب من ربع النهائي، وكان أداؤنا جيدًا بالفعل. بالطبع، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل."

لكن هذه هي كرة القدم، وسبورتينغ فريق جيد للغاية أيضاً، لذا فقد قدموا أداءً جيداً. تمكنا من الحفاظ على نظافة شباكنا وتأهلنا، لذا نحن سعداء للغاية ونتوق بشدة لمواجهة أتلتيكو مدريد.

"أنا متشوقٌ للغاية للمباراة، ستكون مباراةً حاسمةً أخرى. صحيحٌ أننا واجهناهم هذا الموسم، في بدايته. من الواضح أن هذه المباراة ستكون مختلفة. نتطلع بشوقٍ لخوضها. ستكون معركةً أخرى. سنستفيد من أخطائنا في الموسم الماضي لنحاول تصحيحها هذا الموسم. سنبذل قصارى جهدنا، ونحن متشوقون لمواجهتهم."

لقد عملتُ بجدٍّ لأجل هذه اللحظات، لمساعدة هذا الفريق. هذا ناديي، عائلتي. أشعر بسعادة غامرة هنا، وهذا يعني لي الكثير. نريد الفوز بالألقاب، وأنا سعيدٌ للغاية بالطريقة التي نسير بها.

"[دوري أبطال أوروبا] رائع حقاً - اللعبة مفتوحة للغاية، لديك مساحات للركض فيها، ونحن ندير الكرة بشكل جيد. نجد المساحات بشكل جيد، وقد استمتعت باللعب في هذه البطولة."



