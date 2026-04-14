دوري أبطال أوروبا: مدرب برشلونة يعرب عن أسفه للهزيمة أمام أتلتيكو مدريد: كنا نستحق الوصول إلى نصف النهائي

قال هانسي فليك، مدرب برشلونة، إنه يعتقد أن فريقه الذي تم إقصاؤه كان يستحق التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن كان عليه أن يتعلم من هزيمته 3-2 في مجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء.

حقق العملاق الكتالوني فوزاً بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب من ربع النهائي على ملعب متروبوليتانو، لكن ذلك لم يكن كافياً للوصول إلى المربع الذهبي بعد خسارته على أرضه بنتيجة 2-0 الأسبوع الماضي.

سجل لامين يامال وفيران توريس هدف التقدم لفريق الفائزين خمس مرات، لكن أديمولا لوكمان قلص الفارق لأتلتيكو، وكان ذلك الهدف حاسماً.

"لقد لعبنا شوطًا أولًا رائعًا، (لكن) علينا تسجيل المزيد من الأهداف. كان ذلك ممكنًا حقًا، (لكن) استقبلنا هدفًا لم نتوقعه في هذه اللحظة"، صرح فليك للصحفيين (عبر راديو فرنسا الدولي).

"عندما تشاهد المباراتين، ستدرك أننا كنا نستحق الوصول إلى نصف النهائي. العقلية والروح التي أظهروها على أرض الملعب - أنا فخور جدًا بذلك."

قال فليك إنه على الرغم من سعادته بأداء لاعبيه، إلا أن الخروج من البطولة كان أمراً مخيباً للآمال، وهو شيء كان عليهم أن يتعلموا منه.

أنهى برشلونة المباراتين بعشرة لاعبين، حيث طُرد المدافع الشاب باو كوبارسي في كامب نو، وطُرد إريك غارسيا يوم الثلاثاء في العاصمة الإسبانية.

"علينا أن نتعلم من هذه الأمور، وما يجب علينا فعله، لكن لدينا فريق شاب وأعتقد أننا سنتحسن في الموسم المقبل"، هكذا قال المدرب الألماني.

وتابع قائلاً: "علينا أن نتعلم المزيد كل يوم، وعلينا أن نكون أفضل، وهذا ما يتعين علينا فعله".

"إنه لأمر مخيب للآمال للغاية بالنسبة للجميع، وأنا أيضاً أشعر بخيبة أمل. إنها كرة القدم، إنها الحياة، وعلينا أن نعود."



