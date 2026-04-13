دوري أبطال أوروبا: نحتاج إلى شيء مميز - فان دايك يتحدث قبل مواجهة باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد

قال فيرجيل فان ديك إن ليفربول بحاجة إلى تقديم "شيء مميز للغاية" للحفاظ على آماله في دوري أبطال أوروبا حية أمام باريس سان جيرمان.

يستضيف ليفربول حامل اللقب في مباراة الإياب من ربع النهائي يوم الثلاثاء، متأخراً بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين بعد أن تفوق عليه منافسه في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.

قال الكابتن فان ديك إن التحسن أمر ضروري، ودعا الجماهير للمساعدة في إشعال شرارة الانتعاش.

"نحتاج إلى حدوث شيء مميز للغاية وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة. إذا لعبنا كما لعبنا في باريس، فلن تكون لدينا أي فرصة على أي حال، في رأيي"، هكذا قال قائد ليفربول (عبر ESPN).

"ربما يكون الجمهور هو العامل الأهم، إلى جانب أدائنا. لقد كنت محظوظًا جدًا بتجربة تلك الليالي التي كان فيها التفاعل بين الجمهور والأداء لا يُصدق."

"هناك فرصة يوم الثلاثاء لوضع خطة لعب جيدة والقتال من أجلها لأكثر من 90 دقيقة. أنا أتطلع إليها بشوق. إنه لشرف عظيم أن نكون في ربع النهائي، ولا يجب أن نستهين بهذا الإنجاز."

"علينا أن نتذكر أننا ليفربول. علينا أن نجعلها ليلة لا تُنسى."

يأتي نداء فان دايك إلى مؤيديه في ظل احتجاجات على ارتفاع أسعار التذاكر.

كانت الأعلام واللافتات المعروضة على مدرجات الكوب قليلة احتفالاً بفوز الفريق على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، كما قاطع المشجعون منافذ بيع الطعام والشراب داخل الملعب.

قال فان دايك: "أعتقد أن الجماهير هي قلب النادي وروحه، وإذا شعروا بهذا، فمن حقهم الاحتجاج، بالطبع. آمل أن يتوصلوا إلى حل مع النادي، لكن هذه الأمور تتجاوزني بكثير بصفتي قائد الفريق."

"في رأيي، جماهيرنا هي النادي، وكانت كذلك دائماً، قبل عهدي وبعده. من المهم حل هذه الأمور لأنها لا تفيد أحداً."



