دوري أبطال أوروبا: أسطورة برشلونة تحذر: علينا أن نكون مثاليين للفوز على نيوكاسل

وجه المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، تحذيراً شديد اللهجة للفريق الإسباني قبل مباراته في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد.

سيكون عمالقة كاتالونيا المرشحين الأوفر حظاً للتأهل إلى ربع النهائي، على الرغم من أن رجال إيدي هاو سيدخلون المباراة التي تُقام من مباراتين بثقة.

وقد التقى الفريقان بالفعل في مرحلة الدوري من البطولة، حيث سجل ماركوس راشفورد هدفين ليمنح برشلونة الفوز بنتيجة 2-1.

ومع ذلك، كانت مباراة متقاربة، حيث أتيحت لنيوكاسل فرص التقدم في الشوط الأول، قبل أن يقلص أنتوني جوردون الفارق بعد هجمة جماعية ممتازة.

يدرك أسطورة البرتغال ديكو، الذي يشغل الآن منصب المدير الرياضي لبرشلونة بعد مسيرة لعب لامعة تضمنت 161 مباراة مع نادي كامب نو، جيداً أنهم سيضطرون إلى تقديم أفضل ما لديهم للتأهل إلى ربع النهائي.

وقال (عبر موقع Chronicle Live) عقب التعادل يوم الجمعة: "كانت المباراة ضد نيوكاسل واحدة من أفضل المباريات التي قدمناها طوال الموسم، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي وفي السيطرة على المباراة".

"لعبنا بشكل جيد أيضاً ضد باريس سان جيرمان، على الرغم من أننا تراجعنا في المستوى في الشوط الثاني."

"كانت المباراة في نيوكاسل مثالية، وهذا يعني أنه إذا أردنا التأهل، فسيتعين علينا القيام بذلك على أكمل وجه."

"ستكون مباراة صعبة للغاية ضد واحدة من أفضل قواعد الجماهير في العالم، والذين يبذلون قصارى جهدهم ويمنحون اللاعبين طاقة كبيرة."

سيواجه الفائز من هذه المواجهة إما أتلتيكو مدريد أو توتنهام هوتسبير في دور الثمانية، ويدرك ديكو مخاطر اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف لاعب خط الوسط السابق، الذي قضى موسمين مع تشيلسي: "تاريخياً، الدوري الإنجليزي الممتاز تنافسي للغاية، ويتم لعبه بكثافة عالية".



