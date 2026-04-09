دوري أبطال أوروبا: فليك يؤكد بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع النهائي: لن نستسلم

شعر برشلونة بإحباط شديد بعد خسارته 2-0 أمام أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء، الأمر الذي حطم آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

يتعين عليهم الآن الذهاب إلى ملعب الرياض إير متروبوليتانو الأسبوع المقبل والفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل التأهل، وهو أمر سيكون صعباً للغاية في ظل هذه الظروف.

بحسب صحيفة ماركا (عبر موقع فوتبول إسبانيا)، اختار المدرب هانسي فليك أن يكون متفائلاً على الرغم من النتيجة المخيبة للآمال لفريقه.

"لقد سجلوا هدفين وكانوا يتمتعون بجودة عالية. في الهدف الأول، كان علينا أن ندافع بشكل أفضل، ثم تلقينا البطاقة الحمراء، ثم جاء الهدف. خسرنا المباراة، لكننا أهدرنا فرصًا جيدة جدًا. لن نستسلم. أعتقد أننا كنا نملك خيارات كثيرة."

أبدى فليك رأيه في طرد باو كوبارسي، مسلطًا الضوء أيضًا على لقطة وقعت بعد تسع دقائق من بداية المباراة الثانية. لمس مارك بوبيل الكرة بيده بعد ركلة مرمى، لكن تقنية الفيديو المساعد (VAR) لم تتدخل، وهو ما لم يصدقه فليك.

لا أعرف ما إذا كان طرد كوبارسي يستحق البطاقة الحمراء أم لا. لست متأكدًا مما إذا كان قد لمسه بما يكفي. كانت الكرة خلفهم. لكن في تلك اللحظة، لمسوا الكرة بأيديهم داخل منطقة الجزاء، ولا أفهم لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد.

"من الطبيعي ارتكاب الأخطاء، ولكن في مثل هذه الحالة، لماذا لدينا تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)؟ يجب أن تكون ركلة جزاء وبطاقة صفراء ثانية، ثم بطاقة حمراء."

لقد كان حكم الفيديو المساعد (VAR) منحازًا بشكل واضح لأتلتيكو مدريد... كان حكمًا ألمانيًا. شكرًا لألمانيا. لا أعرف ما الذي يحدث في حالة بدء حارس المرمى باللعب ثم إيقاف المدافع للكرة بيده، بالنسبة لي، إنها تستحق بطاقة صفراء ثانية وركلة جزاء. لنرَ إن كان بإمكانهم توضيح الأمر لنا.

أعتقد أننا بذلنا قصارى جهدنا ولم يحالفنا الحظ، لكن علينا أن نتطلع إلى المباراة القادمة ضد أتلتيكو. لكننا إيجابيون، وسنقاتل.



