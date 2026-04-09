أوديزي: يجب على النسور البدء بعملية إعادة البناء لكأس العالم 2030

نصح اللاعب الدولي النيجيري السابق إيفاني أوديزي الاتحاد النيجيري لكرة القدم ببدء عملية إعادة بناء فريق النسور الخضراء قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.



فشلت نيجيريا في التأهل لكأس العالم لكرة القدم في مناسبات عديدة، ولا سيما غيابها عن بطولتين متتاليتين في عامي 2022 و2026.



خسر منتخب النسور الخضراء في الجولة التأهيلية الأخيرة أمام غانا في عام 2022 وفشل في التأهل بعد خسارته في مباراة فاصلة عام 2025 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من توسيع عدد المقاعد المتاحة في البطولة.

في دردشة مع بريلا FMومع ذلك، أشار أوديزي، الذي أعرب عن خيبة أمله من الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إلى أن منتخب النسور الخضراء لا يمكنه تحمل خسارة كأس العالم للمرة الثالثة في عام 2030.



"ليس هناك وقت أفضل من الآن لكي يبدأ منتخب النسور الخضراء عملية إعادة البناء استعداداً لكأس العالم 2030."



نحتاج إلى البدء بدمج لاعبين جدد في الفريق لكي يفهموا منتخب النسور الخضراء جيدًا. ومرة ​​أخرى، يجب على الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن يستيقظ ويفعل الصواب. خذوا على سبيل المثال إيطاليا، حيث اضطر الاتحاد إلى تقديم استقالته بعد فشل البلاد في التأهل لكأس العالم 2026.



"لذا، ليس على منتخب النسور الخضراء فقط أن يبدأ عملية إعادة البناء، ولكن يجب على الاتحاد النيجيري لكرة القدم أيضاً أن يلعب دوره في ضمان تحقيق الفريق لأهدافه."



