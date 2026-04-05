مدرب أودينيزي يؤكد جاهزية أوكوي لمباراة كومو

أكد المدرب كوستا رونجايتش أن مادوكا أوكوي سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة أودينيزي ضد كومو في الدوري الإيطالي. Completesports.com التقارير.

تعرض حارس المرمى لإصابة في الفخذ أثناء مشاركته مع منتخب نيجيريا الأسبوع الماضي.

كانت هناك مخاوف من احتمال استبعاد أوكوي لفترة طويلة.

وقد نفى رونجايتش تلك المخاوف، مؤكداً أن حارس المرمى لائق وجاهز للعب ضد كومو.

"باستثناء زيمورا وبوكسا وزانولي، جميع اللاعبين متاحون. تدربنا اليوم أخيرًا مع الفريق بأكمله بعد فترة التوقف الدولي. بوكسا يتحسن، وآمل أن يعود جزئيًا إلى الفريق الأسبوع المقبل"، هكذا نقلت عنه صحيفة "ذا تايمز".

لم يخسر أودينيزي في آخر 10 مباريات له على أرضه في الدوري الإيطالي (سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات) ضد كومو.

لكنهم سيواجهون فريقاً لم يهزم في مبارياته الست الأخيرة.

بقلم أديبوي أموسو



