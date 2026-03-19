الدوري الأوروبي: أينا تساعد فورست على التغلب على ميدتييلاند وحجز مكان في ربع النهائي

أهدر فريق ميتييلاند جميع ركلات الترجيح الثلاث في مباراة حاسمة، حيث تغلب نوتنغهام فورست على تأخره في مباراة الذهاب ليحجز مكانه في ربع نهائي الدوري الأوروبي، وفقًا لتقرير قناة RTE.

كان فريق فورست متأخراً بنتيجة 1-0 قبل مباراة الإياب، لكنه حقق فوزاً خارج أرضه بنتيجة 2-1 في الدنمارك قبل أن يفوز بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح.

لقد غابت الأهداف عن فريق فورست طوال معظم الموسم الصعب، لكنهم استغلوا جودتهم في مناسبتين، ثم مرة أخرى من ركلة جزاء، ليحجزوا مكاناً في مباراة ربع النهائي مع شتوتغارت أو بورتو.

كان فريق فورست، الذي شهد تغييرات كبيرة، يسعى لقلب تأخره الطفيف من مباراة سيتي جراوند الأسبوع الماضي، لكن اختيارات فيتور بيريرا للفريق جعلت الأمر يبدو وكأن التركيز كان على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً من التأهل الأوروبي.

كان فريق فورست مسيطراً على المباراة لكنه لم يتمكن من اختراق مرمى إلياس رافن أولافسون عندما سدد ريان ييتس الكرة في العارضة وأبعد فيليب بيلينج كرة أخرى من على خط المرمى.

ومع ذلك، تمكنوا من الحصول على هدفهم الافتتاحي المستحق قرب نهاية الشوط الأول بفضل رأسية نيكولاس دومينغيز، وتقدموا في المباراة بفضل تسديدة صاروخية من القائد ييتس قبل أن يرسل هدف مارتن إيرليك لأصحاب الأرض المباراة إلى الوقت الإضافي.

تم إلغاء هدفي لورينزو لوكا وييتس بداعي التسلل في الوقت الإضافي، وفي ركلات الترجيح، أهدر فريق ميتييلاند جميع ركلاته الثلاث من نقطة الجزاء بينما كان فريق فورست مثالياً.

كان الفريق الدنماركي قد فاز في كلتا المباراتين السابقتين له في الدوري الأوروبي ضد فريق فوريست قبل هذه المباراة، لكن الفريق الإنجليزي هو الذي انتصر عندما كان الأمر أكثر أهمية لمواصلة مغامرته الأوروبية.



