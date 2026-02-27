مباراة فاصلة في الدوري الأوروبي: آينا يحصل على تقييم جيد جداً في هزيمة نوتنغهام فورست أمام فنربخشة

حصل اللاعب الدولي النيجيري أولا أينا على تقييم جيد للغاية على الرغم من خسارة نوتنغهام فورست على أرضه 2-1 أمام فنربخشة، في مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

تم اختيار آينا ضمن البدلاء في مباراة الإياب قبل أن يشارك في الدقيقة 46 عندما كان فريق فورست متأخراً بنتيجة 2-0.

ثم قام نجم تشيلسي السابق بتمريرة حاسمة لكالوم هودسون-أودوي ليسجل الهدف الثاني لفريقه بنتيجة 2-1.

حقق فريق فورست الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

بعد أدائه الرائع، منح موقع نوتنغهامشير لايف آينا تقييم 7.5/10.

كتبت الجهة الإعلامية: "أولا آينا (بديلاً عن موريلو، الدقيقة 46): تمريرة رائعة من اليمين مهدت الطريق لهودسون-أودوي. كان فورست بحاجة إلى ذلك. هذا هو التأثير المطلوب من البدلاء."

غاب آينا عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تصفيات كأس العالم 2026.

بقلم جيمس أغبيريبي




