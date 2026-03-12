الجولة السادسة عشرة من الدوري الأوروبي: موفي يسجل هدفاً وسانوسي يصنعه ليقود بورتو للفوز على شتوتغارت 2-1 خارج أرضه في مباراة الذهاب

سجل تيريم موفي هدفاً وصنع زايدو سانوسي هدفاً ليقودا فريق بورتو للفوز على شتوتغارت 2-1 خارج أرضه في مباراة الذهاب من دور الـ16 في الدوري الأوروبي التي أقيمت في ألمانيا يوم الخميس.

بينما لعب زايدو سانوسي لمدة 90 دقيقة، خرج موفي في الدقيقة 59.

تمكن موفي من كسر التعادل في الدقيقة 21 قبل أن يمرر سانوسي الكرة إلى رودريغو مورا ليضاعف النتيجة.

قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، قلص دينيز أونداف الفارق لصالح شتوتغارت.

في ملعب سيتي جراوند، شاركت أولا أينا في المباراة التي خسرها فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0 أمام فريق ميتييلاند.

الهدف الوحيد في المباراة سجله لاعب كوريا الجنوبية تشو غوسونغ قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وشهدت مباريات أخرى فوز باناثينايكوس على ريال بيتيس 1-0، وفوز أستون فيلا على ليل 1-0، وتعادل بولونيا وروما 1-1، وخسارة فرايبورغ 1-0 أمام جينك، وتعادل سيلتا فيغو وليون 1-1، وفاز فيرينكفاروش على سبورتينغ براغا 2-1.

بقلم جيمس أغبيريبي



